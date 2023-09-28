Мусоровоз чуть не загорелся из-за выброшенного ноутбука в Новосибирске

В Новосибирске водитель мусоровоза заметил дым в кузове машины и экстренно освободил его от тлеющих отходов. Об этом сообщает МУП «САХ». Первым сообщение водителя в чате было: «Я горю».

— Причиной задымления стал аккумулятор от ноутбука, который кто-то выбросил вместе с общим потоком ТКО в обычный пластиковый контейнер, — говорится в сообщении.

Как пояснила компания, в момент уплотнения мусора треснул корпус элемента питания ноутбука, из аккумулятора выделилось химическое вещество и вступило в реакцию с пакетом, в которой он был заботливо упакован, что и вызвало тление .

Ранее редакция сообщала о том, что в ДТП на улице Учительская в Новосибирске участвовал мусоровоз.