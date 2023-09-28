В ДТП на улице Учительская в Новосибирске участвовал мусоровоз

Выяснилось, что в ДТП между Камазом и автобусом в Калининском районе попал мусоровоз. Машина, принадлежащая ООО «СК «Родник» (подрядная организация, обслуживающая территорию Калининского района), выезжала из двора жилого дома по адресу ул. Народная, № 48. Об этом сообщает МУП «САХ» в Телеграм.

— По словам водителя, движение задним ходом было вынужденной мерой так, как отсутствовал сквозной проезд, а место для разворота было заставлено автомобилями, — отмечает пресс-служба «Спецавтохозяйства». — Блокировка проезда либо сквозного выезда припаркованными автомобилями – не редкая ситуация во дворах многоквартирных домов Новосибирска. Паркуясь, водители оценивают, хватит ли места для проезда и выезда другим легковым автомобилям, забывая, что в городе есть коммунальные службы, автомобили скорой помощи и пожарной охраны. Адресов с беспечно оставленными транспортными средствами много. По этой причине часть контейнерных площадок остается без вывоза, а водители и операторы мусоровозов вынуждены возвращаться на маршруты по несколько раз, маневрировать, рискуя попасть в ДТП.

Муниципальное предприятие обратилось к автовладельцам, которые паркуют свои машины во дворах, около бизнес-центров, магазинов и в других общественных местах:

— Перед тем как оставить припаркованный автомобиль, пожалуйста, убедитесь, что он не помешает проезду габаритной техники.

Кстати, в МУП «САХ» сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Но ГИБДД сообщает о том, что пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, она доставлена в лечебное учреждение. Характер полученных ею травм уточняется.

Напомним, что на территории Калининского района по адресу улица Учительская дом 24 сегодня утром произошло столкновение 2-х транспортных средств. Водитель мужчина 1984 г. р, управляя автомобилем Камаз, двигался задним ходом, совершил столкновение с автобусом Нефаз, маршрут 39.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина-пешеход погибла в ДТП на Маркса в Новосибирске.