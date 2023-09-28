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Экс-замминистру ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину дали 9 лет

  • 28/09/2023, 12:23
Автор:
Экс-замминистра ЖКХ
Дававший взятку предприниматель наказан штрафом в размере 140 млн. рублей.

Суд приговорил экс-заместителя министра ЖКХ Новосибирский области Владимира Нормайкина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает  Заельцовский районный суд. Чиновник признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимый, являясь заместителем министра, в период 2020-2021 годов, получил взятки от предпринимателя в общей сумме 3,1 млн. рублей за совершение действий в пользу различных коммерческих организаций при заключении и исполнении муниципальных контрактов, путем дачи указаний различным должностным лицам, находящимся у него в подчинении.

— Предмет взятки – сумма в размере 2 млн. рублей конфискована в доход государства, также сохранен арест на имущество Нормайкина В.: два автомобиля, мотоцикл, земельный участок площадью 110 соток, нежилое помещение, моторная лодка и мобильный телефон, —  говорится в сообщении.

Кроме того, Нормайкину запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на срок 10 лет.

Дававший взятку Василий Долгов наказан штрафом в размере 140 млн. рублей, с учетом содержания под стражей сумма снижена до 138 млн. рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет, то есть по 2,3 млн рублей ежемесячно.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов задержали Владимира Нормайкина на рабочем месте в октябре 2021 года. Из здания министерства его вывели в наручниках.

Ранее редакция сообщала о том, что пойманный на взятках новосибирский экс-чиновник объяснил, что так пытался спасти жену от рака.

Фото:Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

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