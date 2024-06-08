Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новосибирске

В Новосибирске водитель на грузовике сбил 85-летнюю женщину, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Авария произошла в Калининском районе днем 7 июня.

По информации Госавтоинспекции, 38-летний мужчина за рулем мусоровоза ехал по улице 25 лет Октября. В это время пенсионерка пересекала проезжую часть по «зебре». Водитель не успел затормозить и наехал на пешехода.

— В результате ДТП пострадала85-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм впоследствии скончалась, — рассказали в городском ведомстве.

На месте работал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска водитель Subaru Legacy сбил на пешеходном переходе маму с маленькой дочкой.