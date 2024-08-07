Мусоровоз провалился под асфальт в центре Новосибирска

Мусоровоз ушел под асфальт рядом с домом №49 по улице Советской в Новосибирске. Причиной эпичного «провала» стали обрушившиеся на город ливни.

– Сильнейшие атмосферные осадки размыли асфальт и бетон вокруг канализационного люка, – говорится в сообщении МУП «САХ».

Региональный оператор отметил, что эвакуация спецтехники затруднена из-за узости дороги, близости жилого дома и нависающих деревьев. Обычный автокран не сможет развернуться на этой территории.

Однако благодаря профессионализму сотрудников «САХ» мусоровозу удалось выбраться из западни.

В пресс-службе управления подчеркнули, что работа у их сотрудников тяжелая и иногда конфликтная.

– Водители сталкиваются с хамством автомобилистов, которые ставят машину так, что спецтранспорт не может проехать в узких дворах, – отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на вывоз мусора вырос в Новосибирске.