Мусоровоз провалился под асфальт в центре Новосибирска

Мусоровоз ушел под асфальт рядом с домом №49 по улице Советской в Новосибирске. Причиной эпичного «провала» стали обрушившиеся на город ливни.
– Сильнейшие атмосферные осадки размыли асфальт и бетон вокруг канализационного люка, – говорится в сообщении МУП «САХ».
Региональный оператор отметил, что эвакуация спецтехники затруднена из-за узости дороги, близости жилого дома и нависающих деревьев. Обычный автокран не сможет развернуться на этой территории.
Однако благодаря профессионализму сотрудников «САХ» мусоровозу удалось выбраться из западни.
В пресс-службе управления подчеркнули, что работа у их сотрудников тяжелая и иногда конфликтная.
– Водители сталкиваются с хамством автомобилистов, которые ставят машину так, что спецтранспорт не может проехать в узких дворах, – отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что тариф на вывоз мусора вырос в Новосибирске.
Источник фото: МУП «САХ»
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