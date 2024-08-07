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У компаний Новосибирска сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита

  • 07/08/2024, 19:30
Автор: Юлия Данилова
У компаний Новосибирска сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита
Но они не планируют сокращать добычу.

Предприятия добывающей отрасли Новосибирской области по итогам полугодия 2024 года показали отрицательный индекс производства — 85,2%. Об этом на пресс-конференции сообщил замгубернатора Сергей Семка.

— У добывающего сектора сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита как в западном, так и в восточном направлениях. Соответственно, наблюдаются проблемы с прибыльностью и рентабельностью, — пояснил чиновник. — Часть добытого угля они складируют, часть все-таки отгружают.

При этом он подчеркнул: несмотря на проблемы с вывозом, у компаний нет планов по снижению добычи антрацита. Все коллективы сохраняются.

— Есть планы по решению вопроса с вывозом добытого угля. Запланировано совещание с АО РЖД, а также подготовка предложения на уровень правительства РФ, — добавил Сергей Семка.

Напомним, в январе замгубернатора сообщал, что в Новосибирской области есть две действующие компании, которые занимаются добычей угля — это разрезы «Восточный» и «Колыванский». В прошлом году они добыли 16 млн тонн угля. Семка также подчеркивал, что из-за смены логистики Новосибирская область за год недополучила в бюджет около 2 млрд рублей. К разработке разреза антрацита «Богатырь» готовится еще одна компания — ООО «Коулстар». В этом году она рассчитывает добыть 450 тысяч тонн антрацита. Еще в январе Семка говорил о проблеме с квотами на вывоз и о том, что регион решает этот вопрос.

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Между тем в августе в Новосибирске была открыта вторая очередь ТЛЦ «Сибирский». Как поясняли в пресс-службе ЗСЖД, в центре применяется технология погрузки контейнеров, прибывающих в полувагонах с Дальнего Востока, на фитинговые платформы, которые следуют дальше по маршруту, а порожние полувагоны отправляют в Кузбасс для погрузки угля. Железнодорожники отмечали, что это позволяет увеличить эффективность использования подвижного состава и инфраструктуры общего пользования в масштабах всей страны.

Предприятия, добывающие антрацит, много лет входят в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что США включили в санкционные списки 12 сибирских компаний.

Фото Flickr, автор: Gensa Gensa.

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Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : экспорт угля добыча антрацита добывающие предприятия


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