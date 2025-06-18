Мусульмане Новосибирской области избрали нового муфтия

ДУМ (Духовное управление мусульман) Новосибирской области возглавил новый муфтий — им стал родной брат своего предшественника Абдульхамид Шакирзянов. Заседание Совета имамов и председателей организаций, входящих в Централизованную религиозную организацию ДУМ региона прошло в Соборной мечети на улице Красина.

В собрании муфтията приняли участие представители мусульманских организаций из Новосибирска и крупных районных центров области. Кандидатура нового главы мусульманского духовенства была поддержана большинством организаций.

— Новоизбранный муфтий имеет богатый опыт работы в религиозной сфере. До нового назначения Абдульхамид Шакирзянов успешно выполнял обязанности имам-хатыба Новосибирской мусульманской организации, где зарекомендовал себя как компетентный и авторитетный лидер. Его предшественник, брат, оставил пост по личным причинам, и Абдульхамид Накипович был избран для продолжения его работы. Единодушное решение собравшихся свидетельствует о высоком уровне доверия и уважения к нему со стороны представителей различных мусульманских организаций региона, — рассказала Infopro54 председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации «Центр татарской национальной культуры «АК Калфак» Рашида Хамзина.

Абдульхамид Шакирзянов — родился и вырос в Новосибирске, получил высшее образование в российском исламском университете города Казани. Он является религиозный деятель во втором поколении — отец Абдульхамида Накиповича много лет занимал пост муфтия в Новосибирской области, затем младший брат, который и передал ему свои полномочия.

Муфтий выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул свою готовность к активной работе по укреплению духовных и нравственных ценностей в обществе, развитию межконфессионального диалога и сотрудничеству с органами власти.

Первоочередными задачами, которые ставит перед собой Абдульхамид Шакирзянов, являются укрепление единства мусульманской общины, повышение уровня религиозного образования и распространение истинных знаний об исламе. Он намерен активно взаимодействовать с религиозными деятелями других конфессий, чтобы совместно решать общие проблемы и способствовать гармоничному развитию общества.

— Во-первых, нужно привести всю работу в порядок. Во-вторых, необходимо посетить все населённые пункты в нашей области, где есть мечети, встретиться с людьми, выслушать их пожелания, предложения, а может даже и претензии есть к нам. Сначала выслушать народа, а уже исходя из этого скорректировать свои планы и начинать продуктивную работу, — поделился планами Абдульхамид Шакирзянов.

Муфтий также планирует уделять особое внимание работе с молодежью, организовывать образовательные и культурные мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Он считает, что важно создавать условия для того, чтобы молодые люди могли получать качественное религиозное образование, знакомиться с богатым наследием ислама и участвовать в жизни общины.

Духовное управление мусульман Новосибирской области ведёт религиозную деятельность автономно, основой которой является продвижение традиционных мусульманских ценностей, идеологии общероссийской гражданской идентичности мусульман России и поддержка внутриполитического курса руководства страны. Её духовные лидеры ведут активную работу по недопущению раскола среди представителей местной уммы и распространения среди местных мусульман установок радикального ислама. Деятельность организации активно поддерживается органами региональной власти, что способствует гармонизации межнациональных отношений.