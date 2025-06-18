«Питбайк — снаряд смерти»: мини-мотоциклы прогоняют с дорог Новосибирской области

Подросткам предлагают ограничить использование питбайков без специального разрешения. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он обратился в МВД и Минспорта с предложением установить возрастные ограничения и разрешить продажу таких мотоциклов только тем, кто прошел обучение в специализированной спортивной школе.

Депутат заметил, что с приходом лета число аварий с подростками на питбайках значительно выросло. По его словам, главная причина таких происшествий — недостаток водительских навыков у несовершеннолетних.

Метелев отметил, что сейчас любой человек может купить спортивный мотоцикл, независимо от возраста и опыта. Новая мера позволит контролировать этот процесс: подростки смогут ездить на питбайках только под присмотром профессиональных тренеров.

Метелев считает, что это снизит количество аварий и повысит безопасность на дорогах.

— Полностью поддерживают такую затею. По моему мнению, сперва нужно поменять правила таможни, чтобы питбайк считался транспортным средством, а не спортивным инвентарем. Это спортивный инструмент, который попадает в руки несформировавшимся личностям. Такой снаряд смерти в руках детей намного хуже, чем самокаты. Питбайки — это мини-мотоцикл по сути своей. И почему-то взрослые решили, что могут без проблем покупать их своим чадам, и всё у них будет хорошо. Нет, ни в коем случае нельзя их давать детям, — заявил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.

Напомним, 10 июня в Искитиме произошло второе с начала месяца ДТП с участием подростка на питбайке. Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в травмпункт ИЦРБ. Ранее, 4 июня, в том же районе, на улице Советской, недалеко от школы №2, другой подросток упал с питбайка и тоже получил травмы.

По данным 2ГИС, в Новосибирской области 102 салона продают питбайки.

Ранее редакция сообщала о том, что ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем. Ожидается, что поправки вступят в силу весной 2026 года.