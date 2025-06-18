Дилер «БЕЛАЗа» подтвердил планы по проекту в Линево на ПМЭФ-2025

Трехстороннее соглашение о создании на площадке территории опережающего развития (ТОР) Линево под Новосибирском Центра технической поддержки БЕЛАЗ подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Официальный дилер белорусского производителя карьерной техники ООО «БелТрансЛогистик» намерен инвестировать в центр 340 млн рублей. Его запуск запланирован к 2027 году.

На площадке инвестор планирует осуществлять ремонт основных узлов и агрегатов техники, привезенных с карьеров. Кроме того, бригады будут выезжать в места эксплуатации техники для ее обслуживания.

В планах «БелТрансЛогистик» работать с добывающими компаниями з Новосибирской области, а также других регионов Сибири.

Напомним, проект был представлен на инвестсовет Новосибирской области в июне и получил одобрение.

Ранее редакция сообщала о том, что на ПМЭФ-2025 подписано соглашение о строительстве в Новосибирске завода за 13 млрд рублей.