Муж избил собаку на глазах у бывшей жены в Новосибирске

В Новосибирске мужчина избил добермана Ареса на глазах у своей экс-жены.

Как рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия», конфликт произошёл в магазине на улице Виктора Шевелёва.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения привёл на работу к своей бывшей жене собаку породы доберман, которую зовут Арес. Он начал пинать собаку.

– Прибывшие бойцы ГБР-76 отняли собаку у хулигана, выпроводили его из магазина и затем доставили продавщицу вместе с питомцем в безопасное место, – говорится в сообщении АБ «Гвардии».

Ранее редакция сообщала о том, что съевшую пса Степку женщину будут судить в Новосибирске. Собака находилась у живодерки на передержке.