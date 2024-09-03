Съевшую пса Степку женщину будут судить в Новосибирске

В Новосибирске будут судить женщину, обвиняемую в жестоком обращении с животными, повлекшее его гибель.

Чудовищный случай произошел в микрорайоне КСМ в ноябре прошлого года. Местные жители обнаружили под окнами одной из высоток останки собаки и вспомнили, с кем из соседей видели пса буквально накануне. Подозреваемой в жестокой расправе оказалась женщина, которая уже пару месяцев выгуливала пса Степку. По словам жителей КСМ, ранее соседка гуляла с другими щенками, но в последнее время они куда-то пропали.

Свидетели страшной находки поделились своими догадками с полицейскими, прибывшими на место происшествия. Правоохранители навестили хозяйку погибшего Степки и обнаружили в ее квартире пьяную компанию, расположившуюся рядом с тазом, наполненным кровью несчастного животного. Женщина не стала отрицать, кому принадлежат останки под окном и кровь. Она так же пояснила, что животное попало к ней от волонтеров на временную передержку. Позже выяснилось, что сибирячка и ее приятели закусывали несчастной собакой. На живодерку завели уголовное дело.

— Следствием установлено, что женщина из хулиганских побуждений жестоко избила газовым металлическим ключом свою собаку. Экспертиза показала, что смерть животного наступила от черепно-мозговой травмы не сразу и была мучительной, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что расследование преступления завершено. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Первомайском районном суде. За содеянное фигурантке грозит до 3-х лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что живодер из города Искитима Новосибирской области получил условный срок за жестокое убийство кошки Дымы.