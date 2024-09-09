Завершаются гидравлические испытания в Новосибирске

На данный момент в Новосибирске проверены все 2 696 км теплосетей, которые находятся в эксплуатации СГК. Последний этап прошел без отключения потребителей.
В 2024 году «СГК-Новосибирск» увеличила испытательное давление для выявления дефектов, и было выявлено 1 220 дефектов — на 14% больше, чем в прошлом году, в том числе на магистральных коммуникациях — на 9%. Об этом сообщил директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев на оперативном совещании в правительстве региона.
Кроме гидравлических испытаний, в этом году СГК проводит внутритрубную диагностику с использованием роботизированных комплексов.
Протяженность проверенных трубопроводов составила 29 км из запланированных 32 км, в том числе 22 км теплосетей левого берега.
– По итогам выполненной диагностики проводим ремонт участков трубопроводов. Всего необходимо заменить порядка 16% протяженности обследованных участков. Заменили 1,2 км, в ближайшее время оставшиеся работы завершим, – говорится в сообщении пресс-службы СГК.
Ранее редакция сообщала о том, когда в Новосибирске потеплеют батареи.
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