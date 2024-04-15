Пациент психушки пошел под суд за попытку убийства медика под Новосибирском

В Новосибирске перед судом предстанет пациент психиатрической больницы, который пытался убить медсестру.
Инцидент произошел вечером 26 октября прошлого года в клинике, где обвиняемый проходил лечение от алкогольной зависимости.
36-летний Виталий попросил у медсестры мобильный телефон, чтобы позвонить. Но женщина отказала, чем взбесила и без того неуравновешенного пациента. Он схватил попавшийся под руку шуруповерт и попытался задушить медика, однако, та оказалась не робкого десятка и дала напавшему отпор. Поняв, что этот «поединок» он проиграет, Виталий спешно покинул стены лечебницы, прихватив из сумочки женщины ювелирку и мобильный телефон.
― Он нашел теплые вещи в мусорке, приоделся, и отправился в путь по железнодорожным путям. Так и сказал: «А я по шпалам», ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.
Задержать беглеца полицейским удалось спустя несколько дней — все это время он шел по железнодорожным путям домой в Черепановский район, где его ждали жена и дети.
На сибиряка возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Кража».
― Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Железнодорожного района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, ― сообщили в СК по региону.
Ранее редакция сообщала о том, что в Коченевском районе Новосибирской области мужчина попытался расправиться с собственными бабушкой и дедушкой из-за того, что они заставляли его бросить пить и начать работать.
Источник фото: freepik.com/автор jeswin
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