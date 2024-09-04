Мужчина погиб под колесами «Лады» на трассе под Новосибирском

На федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области под колесами ВАЗ 2111 погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло в в Коченевском районе около 23 часов 3 сентября.
По данным ГАИ, «Лада» ехала со стороны Омска в направлении Новосибирска. Внезапно перед машиной возник человек — водитель не успел затормозить и на скорости сбил пешехода.
— От полученных травм мужчина скончался на месте, — пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что погибшим оказался 48-летний мужчина. На его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в страшном ДТП с участием мотоцикла и автомобиля смертельные травмы получил 38-летний врач-стоматолог из города Бердска. У мужчины остались жена и двое маленьких детей.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО
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