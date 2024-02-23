«Учителя стоит поощрить»: депутат горсовета высказался о скандале с непристойными фото учительницы в НСО

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал скандал вокруг учительницы, которую обвинили в разврате.

Депутат считает, что, вместо того, чтобы заставлять учителя удалять фото из своих соцсетей, Минобру следовало «послать лесом кляузника». По мнению Ростислава Антонова, Министерство сделало только хуже, когда разместил неприличные фото на официальной странице ведомства.

— Если Министерство образования считает эти фотографии «интимными», или аморальными, то распространять их в отношении третьих лиц оно точно не имеет никакого права и может получить иск в суд, — написал депутат на своей странице в ВКонтакте.

Собеседник считает, что снимки учителя вполне пристойные и должны служить примером.

— 2024 год объявлен в России годом семьи и фотографии счастливой семейной жизни учителя из Куйбышева должны служить примером, а не поводом для травли. А потому учителя стоит поощрить, например, семейной поездкой в дом отдыха. А на неизвестного кляузника написать заявление за ложный донос, — добавил Ростислав Антонов.

Напомним, история учительницы русского языка и литературы обычной школы в Новосибирской области получила широкий общественный резонанс. Житель города Куйбышева пожаловался в Министерство образования региона на 25-летнюю Марину Львову из-за якобы развратных фото, опубликованных на ее странице в соцсетях. По мнению мужчины, своими непристойными снимками педагог развращает учеников. Он просил принять меры и уволить учительницу из школы. На снимках учительница обнимается с мужем на фоне храма в день своей свадьбы. Минобр, в свою очередь, потребовал, чтобы педагог удалила неоднозначные фотографии из открытого доступа.

Ранее редакция сообщала о том, как министр образования Новосибирской области объяснила причины, по которым просила учительницу убрать фото со свей страницы в соцсетях.