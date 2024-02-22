Условия выкупа жилья для льготников предлагают скорректировать в Новосибирске

Федеральный Минстрой предложил утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2024 года. Они используются федеральными и региональными органами власти для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Судя по документу, в Новосибирской области квадратный метр может подорожать до 111 747 рублей.

Для сравнения: в других регионах округа Минстрой предлагает установить следующие цены на покупку/строительство жилья для льготников:

Республика Алтай — 131 277 тысяч рублей за кв. м,

Республика Тыва — 118 998 тысяч рублей за кв. м,

Республика Хакасия — 87 852 тысячи рублей за кв. м,

Алтайский край — 98 376 тысяч рублей за кв. м,

Красноярский край — 103 150 тысяч рублей за кв. м,

Иркутская область — 105 704 тысячи рублей за кв. м,

Кемеровская область – Кузбасс — 99 294 тысячи рублей за кв. м,

Томская область — 103 776 тысяч рублей за кв. м.

196128 Напомним, в ноябре прошлого года Минстрой РФ уже утверждал норматив стоимости квадратного метра, который должен был действовать в течение всего первого полугодия 2024 года. Для Новосибирской области он составлял 107 190 рублей. То есть в случае принятия предложения Минстроя «квадрат» подорожает на 4,6 тысячи рублей.

По данным экспертов бизнес-сообщества One Company, стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в январе 2024 года составляла 129,4 тысячи рублей. По данным «Циан.Аналитики», на вторичке Новосибирска квадратный метр в январе стоил 123,5 тысячи рублей. Эксперты компании прогнозировали, что во втором квартале 2024 года возможно снижение цен на 7-9%.

При этом у мэрии Новосибирска есть свежий опыт самостоятельного строительства домов для расселения ветхого и аварийного жилья. По данным заммэра Алексея Кондратьева, в таких домах «квадрат» обходится бюджету в 100 тысяч рублей. Причем это квартиры с полноценным ремонтом, с сантехникой и печкой.

Ранее редакция сообщала, что застройщиков в Новосибирске обяжут платить социальные взносы с квадратного метра квартиры на строительство детсадов и школ. Предполагается, что 5 тысяч на строительство таких объектов будет вкладывать застройщик и столько же — бюджет.