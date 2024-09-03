Новосибирец попал под статью за фиктивную регистрацию мигранта в своей квартире

Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела после того, как незаконно зарегистрировал иностранца в своей квартире в Хилокском микрорайоне.
Нарушение миграционного законодательства пресекли сотрудники прокуратуры Ленинского района.
— В ходе проверки было установлено, что 54-летний местный житель через МФЦ осуществил фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан в своей квартире. Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокурором материалов проверки в орган предварительного расследования, — пояснили в надзорном ведомстве региона.
По результатам рассмотрения материалов в отношении сибиряка возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прокуратура нашла переполненный мигрантами хостел с нарушениями. К ответственности привлекли владельца гостиницы, иностранцев и их работодателей.
Источник фото freepik.com, автор- freepik
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