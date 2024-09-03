Новосибирец попал под статью за фиктивную регистрацию мигранта в своей квартире

Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела после того, как незаконно зарегистрировал иностранца в своей квартире в Хилокском микрорайоне.

Нарушение миграционного законодательства пресекли сотрудники прокуратуры Ленинского района.

— В ходе проверки было установлено, что 54-летний местный житель через МФЦ осуществил фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан в своей квартире. Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокурором материалов проверки в орган предварительного расследования, — пояснили в надзорном ведомстве региона.

По результатам рассмотрения материалов в отношении сибиряка возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прокуратура нашла переполненный мигрантами хостел с нарушениями. К ответственности привлекли владельца гостиницы, иностранцев и их работодателей.