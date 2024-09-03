В вузе Новосибирска создали логистическую лабораторию

В борьбе за кадры бизнес активно выстраивает взаимодействие с вузами Новосибирска, вкладываясь в подготовку будущих специалистов. К примеру, компания «Байт Транзит» в этом году открыла в НГУЭУ логистическую лабораторию. В ее состав входит учебная зона на 48 мест, оборудованная компьютерами, и зона практики в виде логистической мини-компании. Занятия у будущих логистов будут проводить как преподаватели НГУЭУ, так и представители компании, рассказали в пресс-службе НГУЭУ.

Кроме того. в планах компании привлекать студентов на оплачиваемые стажировки с последующим трудоустройством. Стоит отметить, что для Новосибирска значимость профессии логиста в последние годы, с разворотом грузопотока на Восток, существенно выросла.

— Через Новосибирск проходят многие товарные потоки. Здесь расположен межрегиональный, международный хаб, — говорит ректор НГУЭУ Павел Новгородов.

Напомним, в Новосибирске активно развивается складская и логистическая инфраструктура. Вокруг города строятся новые мощности. «Евросиб» анонсировал инвестиции в 4 млрд рублей в расширение логопарка . В июле инвестсовет региона одобрил «Строительство индустриально-логистического парка в Новосибирском районе, на территории Мичуринского сельсовета». В августе вторую очередь мультимодального проекта открыл ТЛЦ «Сибирский».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске зафиксирован высокий рост спроса в сфере грузоперевозок.