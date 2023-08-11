О новосибирце, погибшем на алтайском перевале «Контейнер», рассказали его друзья

На Алтае при прохождении туристического маршрута по перевалу «Контейнер» погиб 39-летний новосибирец Андрей Тушин. Кроме него там были еще три человека, и все они в этом деле далеко не новички.

— Андрей с детства с родными ходил в горы, я его еще совсем мальчишкой помню. Он осторожный, внимательный, — рассказал в беседе с КП-Новосибирск Олег Жигарев, знакомый погибшего. — А в том месте нет ничего экстремального, сам подъем был рассчитан на 10 дней.

По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, туристы не зарегистрировали маршрут официально, поэтому спасатели узнали о скалолазах только после трагедии.

Однако знакомые Андрея Тушина в версию со страховкой верить не хотят и ждут возвращения с перевала остальных скалолазов, чтобы из первых уст узнать, что на самом деле там произошло.

На сегодняшний день известно, что за телом погибшего новосибирца будет направлен вертолет.