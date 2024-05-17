Мужчина с ребенком на руках избил в лифте девушку в Новосибирске

В Новосибирске, в лифте одного из домов на улице Петухова, произошёл конфликт между мужчиной и женщиной. На руках у мужчины был ребёнок, однако это не остановило его от агрессивного поведения.

В Telegram-канале «ЧП Новосибирск» было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина наносит женщине несколько сильных ударов по лицу, а затем за волосы вытаскивает её из лифта. Маленькая девочка, которая находилась с ним, внешне оставалась спокойной.

Согласно информации, полученной от МВД по Новосибирской области, в органы внутренних дел не поступало сообщений или заявлений о данном инциденте.

— По информации, опубликованной в социальных сетях, сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки, в рамках которой, лица на видеозаписи установлены, опрошены, — говорится в сообщении ведомства.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении. Проверка продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что кадетов обвинили в избиении первоклассницы в Новосибирске.