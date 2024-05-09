Кадетов обвинили в избиении первоклассницы в Новосибирске

В Новосибирске мама первоклассницы обвинила школьников в избиении дочери.
Инцидент, по словам сибирячки, произошел 8 мая после уроков на площадке школы № 165 в Советском районе города. Причиной избиения мог стать лишний вес ребенка.
— После уроков дочь вышла на площадку, и они стали избивать ее за то, что она полная. Уважаемые родители, у кого есть дети, объясните своим деткам, что есть всякие дети: и полные и худые. И рождаются детки больные и это не повод избивать, — написала жительница ОбьГЭС в одной из групп в «ВКонтакте».
Мама девочки отметила, что обидчики учатся в кадетском классе. Женщина собирается обратиться к администрации школы и в полицию.
По произошедшему ЧП в пресс-службе ГУ МВД региона журналисту Infopro54 пояснили, что информация по данному инциденту уточняется.
Ранее редакция сообщала о том, что на детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска трое школьников 2 часа избивали 9-летнюю девочку. Подростки старались загонять ребенка в места, где отсутствует видеонаблюдение, но часть издевательств попала в объективы камер.
Источник фото: 2ГИС/автор: Нина Шестакова.
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