Кадетов обвинили в избиении первоклассницы в Новосибирске

В Новосибирске мама первоклассницы обвинила школьников в избиении дочери.

Инцидент, по словам сибирячки, произошел 8 мая после уроков на площадке школы № 165 в Советском районе города. Причиной избиения мог стать лишний вес ребенка.

— После уроков дочь вышла на площадку, и они стали избивать ее за то, что она полная. Уважаемые родители, у кого есть дети, объясните своим деткам, что есть всякие дети: и полные и худые. И рождаются детки больные и это не повод избивать, — написала жительница ОбьГЭС в одной из групп в «ВКонтакте».

Мама девочки отметила, что обидчики учатся в кадетском классе. Женщина собирается обратиться к администрации школы и в полицию.

По произошедшему ЧП в пресс-службе ГУ МВД региона журналисту Infopro54 пояснили, что информация по данному инциденту уточняется.

Ранее редакция сообщала о том, что на детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска трое школьников 2 часа избивали 9-летнюю девочку. Подростки старались загонять ребенка в места, где отсутствует видеонаблюдение, но часть издевательств попала в объективы камер.