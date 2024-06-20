Прокуратура организовала проверку возгорания складского помещения в Оби

Прокуратура организована проверка по факту возгорания складского помещения в городе Обь.

— Прокурор города Обь Борис Мосин выехал на место пожара с целью координации действий правоохранительных органов, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

При наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар начался на складе, который арендовало ООО «СибВторРесурс». Эта компания занималась переработкой отходов.

На данный момент пожар локализован.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее редакция сообщала о том, что один человек погиб и 6 пострадали в пожаре в производственном здании под Новосибирском.