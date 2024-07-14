Мужчина утонул, пытаясь спасти детей в Новосибирске

Вчера вечером в Новосибирске на берегу Оби у «Парк-Арены» в необорудованном для купания месте под запрещающим знаком начали тонуть двое детей. Очевидцы-отдыхающие бросились к ним на спасение, но один из взрослых сам пошел ко дну. Детей удалось спасти. Поиски мужчины продолжаются вторые сутки, сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Спазм мышц и потеря сознания при критическом перепаде температуры тела при резком заходе в прохладную воду, алкогольное опьянение, оставление детей без присмотра, купание в опасных местах с быстрым течением, водоворотами, холодным подводным течением — всё это приводит к трагедии, — напомнили спасатели.

На экстренном брифинге на минувшей неделе эксперты МЧС предупреждали, что при помощи тонущим, спасающий должен правильно оценить свои силы, и предупреждали, что тонущий человек совершает неадекватные действия.

— Если вы сами умеете плавать, если имеете элементарные навыки помощи на воде, тогда, конечно, нужно спасать, — рассказал Евгений Розуменко, замдиректора ГКУЗ Новосибирской области «Территориального центра медицины катастроф Новосибирской области».

13 июля в МЧС сообщали, что в Новосибирской области с начала купального сезона утонули 46 человек, что в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года. 16 из погибших на воде — дети.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура начала проверку после ЧП в Бердском заливе под Новосибирском.