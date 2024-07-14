Перевозчиков 43 маршрута вызвали в мэрию Новосибирска

На минувшей неделе перевозчиков, работающих на 43 маршруте, вызвали в мэрию Новосибирска. После многочисленных жалоб горожан на график движения автобусов, с ними была проведена воспитательная беседа, пояснил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

—43 маршрут у нас в аутсайдерах по выполнению плана рейсов — ниже 50%. Это не лезет ни в какие ворота. Им предъявлены определенные требования по выполнению плана рейсов. К сожалению, в законодательстве нет финансовых рычагов воздействия на перевозчиков, не выполняющих рейсы, поэтому мы вынуждены обходиться регулярными профилактическими мероприятиями, — подчеркнул чиновник. — Между тем, у нас есть участки, которые обслуживает только 43 автобус: это улица Мира и район Бугринской рощи.

По его словам, основная причина, которую называют перевозчики — катастрофический уход водителей и снижением рентабельности работы коммерческих маршрутов.

Помимо профилактической беседы мэрия так же решила запустить по улице Мира временный маршрут троллейбуса с автономным ходом 15к до Северо-Чемского жилмассива.

Ранее редакция рассказывала о том, что водители общественного транспорта не хотят работать за 100 тысяч рублей в Новосибирске.