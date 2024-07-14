Транспорт, адаптированный для маломобильных граждан, появился в онлайне в Новосибирске

На сайте и в мобильном приложении МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» («ЦУГАЭТ») Новосибирска можно найти транспорт адаптированный для проезда маломобильных граждан. На электронной карте в режиме реального времени это автобусу, трамваи и троллейбусы обозначаются буквой «А» —аппарель (низкий пол). Об этом рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин

— Навигация позволяет отслеживать транспорт для маломобильных граждан, — сообщил чиновник.

Он также пояснил, что новый общественный транспорт, который приобретает мэрия, бесступенчатый с низким полом, что упрощает их доступность для маломобильных граждан. Кроме того, в Новосибирске реализуется программа по строительству платформ общественного транспорта высотой 20 см, позволяющих заходить в троллейбусы, автобусы и трамваи.

Также мэрия отслеживает работу водителей, которые останавливаются на проезжей части и не заезжают в парковочные карманы.

— Проблем с дисциплиной много, но не всегда в этом виноваты водители. Часто они не могут заехать на остановку из-за неправильно припаркованных автомобилей, — рассказал Михаил Никулин.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель маршрутки 30А встревожил людей своим опасным вождением в Новосибирске.