Транспорт, адаптированный для маломобильных граждан, появился в онлайне в Новосибирске

На сайте и в мобильном приложении МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» («ЦУГАЭТ») Новосибирска можно найти транспорт адаптированный для проезда маломобильных граждан. На электронной карте в режиме реального времени это автобусу, трамваи и троллейбусы обозначаются буквой «А» —аппарель (низкий пол). Об этом рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин
— Навигация позволяет отслеживать транспорт для маломобильных граждан, — сообщил чиновник.
Он также пояснил, что новый общественный транспорт, который приобретает мэрия, бесступенчатый с низким полом, что упрощает их доступность для маломобильных граждан. Кроме того, в Новосибирске реализуется программа по строительству платформ общественного транспорта высотой 20 см, позволяющих заходить в троллейбусы, автобусы и трамваи.
Также мэрия отслеживает работу водителей, которые останавливаются на проезжей части и не заезжают в парковочные карманы.
— Проблем с дисциплиной много, но не всегда в этом виноваты водители. Часто они не могут заехать на остановку из-за неправильно припаркованных автомобилей, — рассказал Михаил Никулин.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель маршрутки 30А встревожил людей своим опасным вождением в Новосибирске.
Иллюстрация скрин с онлайн-карты МКУ ЦУГАЭТ.
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