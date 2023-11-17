Мужчина в камуфляже устроил троллинг с воздушной тревогой спецслужбам Новосибирска

Мужчина с билетами на поезд по маршруту по маршруту Новокузнецк – Пермь – Волгоград взбодрил спецслужбы на улице Владимировской в Новосибирске.

Ночью 17 ноября гость города устроил настоящее шоу у центра социального обслуживания. Он стучал в окна учреждения с криками: «Внимание! Воздушная тревога!». На хулиганскую выходку отреагировала только охранная сигнализация.

― На вызов приехали сотрудники агентства безопасности «Гвардия». На месте они застали виновника безобразия. Он одиноко сидел на крыльце, и был одет совсем не по сезону: в футболку с коротким рукавом и камуфлированную жилетку, которые почему-то были мокрыми. Прибывшим стражам порядка мужчина искренне обрадовался, ― рассказали в ГБР.

Задержанный пожаловался, что так и не дождался после сигнала тревоги «вертушек» и даже прихода участкового. Из этого он сделал выводы, что Новосибирск не готов к действиям при воздушной атаке. Бойцы организовали бдительному товарищу встречу с полицейскими и проводили его в Железнодорожный отдел полиции.