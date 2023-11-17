Замдиректора стройорганизации осудят за смерть 9-летнего ребенка в коллекторе

Судебный департамент Новосибирской области сообщает, что в Новосибирский районный суд поступило на рассмотрение дело в отношении замдиректора строительной организации. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Неогороженный коллектор, который на территории поселка оставили строители, привел к огромной трагедии. В него 1 августа 2023 года провалился 9-летний мальчик. Спасти ребенка не удалось. Тело школьника из коллектора потоком воды унесло в реку. Ребенок умер от утопления.