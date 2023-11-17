Световое оформление улиц поменяют на левом берегу Новосибирска

Мэрия Новосибирска поменяет световое оформление в Новосибирске. Новые светодиодные консоли появятся на пл. Лыщинского и проспекте Маркса. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Давно мы собирались поменять световую гамму в оформлении города. Решили сделать это именно в Новый год, — сказал он.

Напомним, минувшим летом в Новосибирске после вмешательства прокуратуры мэрия приняла меры к ремонту освещения городских улиц. Были восстановлены линии наружного освещения по улице Максима Горького в районе домов 39, 51, 53; по Свердлова — от дома 3 до дома 7; по Комсомольскому проспекту — в районе дома 4а и домов 12 и 53; по Ленина, по Владимировской в районе домов 3, 5, на Фабричной в районе АЗС; на Прибрежной к Дмитровскому мосту и на пересечении улиц Ленина и Урицкого.

Ранее редакция сообщала, что на улице Ленина установят подвесной потолок и фотозоны.