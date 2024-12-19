Мужчина вынес из горящего дома мертвых детей под Новосибирском

Двое детей 3 и 4 лет погибли в результате пожара в Карасуке Новосибирской области 18 декабря.
Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:00. Сосед вынес безжизненные тела детей из дома до прибытия пожарных.
Малышей пытались реанимировать, однако спасти их не удалось. По предварительным данным, дети были дома одни.
— На 2 квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят тщательный осмотр места происшествия. Для выяснения причин и источника возгорания назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Также будет установлена причина смерти детей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Источник фото:СУ СКР по Новосибирской области
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