Мужчина вынес из горящего дома мертвых детей под Новосибирском

Двое детей 3 и 4 лет погибли в результате пожара в Карасуке Новосибирской области 18 декабря.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:00. Сосед вынес безжизненные тела детей из дома до прибытия пожарных.

Малышей пытались реанимировать, однако спасти их не удалось. По предварительным данным, дети были дома одни.

— На 2 квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят тщательный осмотр места происшествия. Для выяснения причин и источника возгорания назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Также будет установлена причина смерти детей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.