Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

В посёлке Рощинский Искитимского района днём произошёл пожар в частном бревенчатом доме. К сожалению, в результате пожара погибли люди.
— Предварительно установлено, что 11 декабря 2024 года произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин и одна женщина, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
На место пожара незамедлительно прибыли Искитимский межрайонный прокурор, начальник местного отделения полиции и сотрудники МЧС.
11 человек и 3 единицы техники за несколько минут справились с открытым пламенем. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Стоит отметить, что за 11 месяцев больше 5 000 раз пожарные выезжали на ложные вызовы. Чаще всего балуются дети, говоря, что у них пожар. Пожарные расчеты все равно выезжают на проверку, убеждаясь горения и задымления нет, а люди находятся в безопасности.
Ранее редакция сообщала о том, что четыре человека погибли за неделю в пожарах, вспыхнувших в Новосибирской области. Причинами трагедий стали непотушенная сигарета и неправильная эксплуатация печей.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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