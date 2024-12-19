Федор Николаев сдал мандат депутата регионального парламента Новосибирской области

Сессия регионального парламента Новосибирской области приняла досрочное сложение полномочий депутата седьмого созыва Федора Николаева. Он также выведен из состава фракции «Единая Россия» в Заксобрании. Численность фракции после ухода Николаева составила 45 человек.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил коллегу за работу, отметив, что он трудился в региональном парламенте почти 15 лет. Вначале возглавлял транспортный комитет, а потом — бюджетный.

Николаев, в свою очередь, поблагодарил Шимкива, а также губернатора Андрея Травникова за совместную работу и взаимодействие.

— Всем депутатам транспортного и бюджетного комитета, всем коллегам — здоровья, выдержки характера и настойчивости. Делайте жизнь жителей своего округа лучше, —обратился Федор Николаев к уже бывшим коллегам.

Федор Николаев работал в региональном парламенте Новосибирской области в 5,6 и 7 созывах. Избирался по округу №15 — Тогучинский и Мошковский районы. Входит в партию «Единая Россия». В 7 созыве возглавлял бюджетный комитет, в 6 созыве был главой транспортного комитета. Ранее входил в руководство АО «Новосибирскавтодор», а также в число его акционеров. Сейчас информация о собственниках компании закрыта.

— Я написал заявление об освобождении меня от должности председателя бюджетного комитета по собственному желанию. Это решение уже принято сегодня на заседании комитета. Оно связано с тем, что я в принципе складываю с себя полномочия депутата и сдаю мандат на следующей сессии. Я сосредотачиваюсь на работе на предприятии (АО «Новосибирскавтодор». – Ред.). Предприятие огромное, невозможно хорошо делать работу на двух местах, — заявил Федор Николаев на прошлой сессии.

Ранее редакция сообщала о том, что Ирина Диденко возглавила бюджетный комитет в Заксобрании Новосибирской области.