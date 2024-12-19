Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома

Чем ближе новогодние каникулы, тем выше градус настроения, волнительнее дни и масштабнее планы. Кажется, что за десять дней семейных каникул можно не только горы покроить, но и провести генеральную уборку в доме, а также навестить всех старых и новых друзей. И здесь, главное, не увлечься, чтобы к концу праздников не было смертельно больно, стыдно и похмельно. О том, как избежать тяжелого похмельного синдрома и не попасть к наркологу накануне первого рабочего дня рассказала психиатр-нарколог, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер» Ольга Кормилина.

— Вообще, если человек испытывает сильный похмельный синдром, то он уже болен и ему уже нужна помощь нарколога. Здоровый человек крайне редко испытывает это состояние, а если и испытывает, то он вполне способен с этим справиться самостоятельно. Необходимо очень правильно относится к алкоголю. Если и употреблять спиртное, то в очень небольших количествах. Это касается, в том числе, и праздников, — пояснила собеседница Infopro54.

Врач напоминает, что предельно допустимая доза алкоголя в день составляет 10 чистого граммов этанола, а это 100 мл. водки, 150 мл. вина и 500 мл. пива. Все, что выше, является ядом для организма.

— Просто нужно изменить само восприятие человеком праздника. Затяжные каникулы — это вовсе не повод уйти в алкогольный штопор. Это повод подольше погулять, побольше уделить внимания родным и близким, пообщаться с любимыми людьми. Только это должно быть психологически здоровое общение, без алкоголя. Если же каждая такая встреча сопровождается алкоголем, то это уже не здоровое общение, — говорит эксперт.

Ольга Кормилина утверждает, что ни один народный метод не поможет избежать тяжелого похмелья после чрезмерного возлияния. И никакое сливочное масло, съеденное перед рюмкой водки, не избавит от мучительных головных болей на следующий день.

— После того, как завершается процесс всасывание жиров в стенку желудка, вся доза алкоголя, скопившаяся за это время в желудке, с неимоверной силой ударяет по всему организму. В результате человек очень быстро пьянеет, а утром испытывает тяжелейшее похмелье, — предупреждает врач-нарколог.

Если же в порыве массового веселья все-таки с алкоголем случился перебор, то ни в коем случае нельзя опохмеляться утром, потому что именно эта привычка и приводит к патологическим формам опьянения и к зависимости. Лучше выпить чай с лимоном и сварить лёгкий куриный бульон.

— Новосибирцы стали более грамотными в этих вопросах. Последние годы у нас нет никаких авралов после новогодних праздников, — в завершении констатирует врач.

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