В Telegram набирает обороты новый способ похищения денежных средств

По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллы Храпуновой, новая схема работает следующим образом: в Telegram аферисты создают поддельный аккаунт банка, на аватарке помещают его официальный логотип, указывая вверху название. И, что немаловажно, ставят синюю галочку. Далее злоумышленники организуют массовую рассылку потенциальным жертвам сообщений с рекламой или новостями банка, входя тем самым в доверия, передает газета «Известия».

После аферисты звонят в мессенджер жертве и предлагают услугу страхования кредита, оформленного клиентом «сегодня», или уменьшения ежемесячного платежа. Так как человек ничего в этот день не брал у банка, он паникует и пытается опровергать сей факт.

Однако мошенник заверяет жертву. Что может помочь разобраться и переводит собеседника якобы на сотрудника службы безопасности. Потом жертве звонят уже по сотовой связи или в мессенджере с аккаунта поддельного представителя СБ банка. Затем следует вполне стандартная процедура.

Ранее редакция сообщала, что злоумышленники предлагают новосибирцам установить приложение Центробанка.