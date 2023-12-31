Чему нужно учить школьников на уроках труда рассказали родители в Новосибирске

В топ-5 наиболее полезных занятий на уроках труда родители новосибирских школьников включили кулинарию, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работу с электроинструментом. Об этом сообщила пресс-служба компании SuperJob.

Кулинарию выбрали родители младшеклассников и учеников средней школы — 21% и 25% соответственно.

Базовые навыки шиться и ремонта одежды необходимо давать старшеклассникам — уверены 23% родителей

— Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику, говорили, что нужно обучать работе с ручным и электроинструментом, — отметили аналитики компании. — Среди умений и навыков, актуальных для старшеклассников, родители также называли вождение и автодело.

В настоящее время уроки труда проходят в средней школе. Как правило, дети занимаются кулинарией, рукоделием. Если в школах установлены станки с ЧПУ, то школьники могут работать на станках, также детям даются навыки работы со столярным инструментом.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в школах России вводятся обязательные уроки труда.