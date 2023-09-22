Полицейские поймали серийного угонщика мотоциклов в Новосибирске (видео)

Житель Заельцовского района обратился полицию с заявлением о угоне кроссового мотоцикла с парковки дома по улице Кубовой. Преступник задержан. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

— Работник поста охраны, увидев, как неизвестный похищает транспортное средство, попытался выйти на улицу, но дверь удерживали снаружи. В тот момент, когда мужчина выбрался из помещения через окно, подозреваемые уже скрылись, — говорится в сообщении.

Но преступнику не удалось спрятаться от взора полиции. Его задержали.

— Им оказался 19-летний житель Колыванского района, ранее судимый за кражу, — говорится в сообщении.

В поселке Колывань, где проживал преступник, полицейские обнаружили и изъяли похищенный мотоцикл, а также еще один мотоцикл, который был похищен в эту же ночь.

Входе разбирательств установлено, что он причастен к угону аналогичного транспорта в июле текущего года.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за грабеж и кражу.

Сейчас полиция ищет сообщников угонщика, а также других потерпевших от действий любителя двухколесных транспортных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские поймали грабителя, который прятал телефон в ванной.