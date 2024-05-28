Тюменский застройщик запускает еще один проект в Новосибирске

Девелопер Unity («Юнити», связан с тюменской ГК «Скандиа») анонсировал старт еще одного проекта в Новосибирске, который будет расположен в центральной части города на пересечении Ипподромской и Семьи Шамшиных. Это будет жилой дом и апарт-отель.

Как сообщил брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров, новый объект относится к премиум-классу. При этом в объекте предусмотрены студии 24 кв метра. Напомним, в России с середины мая началась кампания отказа от малогабаритных квартир. В Москве и Ленинградской области застройщикам, в проектах которых есть квартиры и студии площадью менее 28 кв метров, теперь отказывают в выдаче разрешений на строительство. Глава ДОМ.РФ Виталия Мутко на днях объявил о том, что дома с такими квартирами не будут входить в проекты КРТ. В Новосибирске эти правила пока не действуют.

Реализацией проекта будет заниматься ООО СЗ «Юнит.Центр». По данным Seldon.Basis, компания создана в 2023 году. Учредителями являются Александр Говоров и Игорь Гладких — по 50%.

Еще одна дочерняя компания ГК «Скандиа» — ООО СЗ «Скандиа.Новосибирск» — реализует в Новосибирске три проекта: квартал-галерею WILLART, премиум-квартал «Новый Кедровый» и квартал Balance на Кирова, где в совокупности строится 8 домов, 332 квартиры общей площадью почти 23 тысячи кв метров. Учредителями компании являются Александр Говоров (20%), Николай Никифоров (40%) и ООО «Восход+», где учредителем является Наталья Епифанова. Никифоров долгое время был руководителем строительного подразделения «Брусника. Строительство Тюмень», а потом создал ГК «Скандиа». По данным Seldon.Basis, Епифанова является учредителем еще ряда компаний, где соучредителем выступает Эдуард Снохин, связанный с нефтегазовой сферой региона.

По данным Наш.дом.рф, сейчас ГК «Скандиа» возводит в Новосибирске и Тюмени 34 дома общей площадью более 170 тысяч кв метров.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, по эффективности работы отделов продаж компания «Юнити» вошла в топ-10 новосибирского рынка (10 место). При этом по цене квадратного метра девелопер на втором месте.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на площадь квартир в новостройках Новосибирска уже есть в техрегламенте.