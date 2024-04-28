На набережной Европейского берега появятся смотровая площадка и скалодром

Компания «Брусника» показала мастер-план будущей набережной, которую планирует создать на участке от паркинга Скала до ЖК «Марсель».
— Этим летом мы начнем благоустройство верхней части набережной у Скалы, набережную вдоль строящегося жилого дома справа от паркинга, — пояснили Infopro54 в пресс-службе компании.
В 2025 -2026 годах компания планирует приступить к благоустройству нижнего, ближнего к воде уровня, чтобы обеспечить комфортный проход на этом участке.
— По мере сдачи новых очередей Евроберега, будем благоустраивать и следующие уровни, — отметили в компании.
Судя по мастер-плану, этот участок набережной будет иметь активный характер. Здесь планируется разметить зоны отдыха, отвечающие самым разным интересам горожан. Для активной молодежи на набережной будет создан скалодром, памп-трек, пирс для сапбордов, зоны для воркаута, командных игр и водных видов спорта, а также амфитеатр.
Для тех, кто предпочитает созерцательный отдых — зона для йоги, смотровая площадка, кафе и пирс с лежаками.
Кроме того, на набережной сделают площадки для выгула и тренировки собак.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что крупные проекты реновации — вопрос не цены, а компетенций.
Иллюстрация предоставлена пресс-службой компании «Брусника».
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