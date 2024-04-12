Экс-главу УЭБиПК МВД Владимира Вялкова арестовали в Новосибирске

В Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения бывшему руководителю Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Новосибирской области Владимиру Вялкову.

— Постановлением суда избрана мера пресечения в отношении Владимира Вялкова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, в виде заключения под стражу до 9 июня 2024 года, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

О задержании Вялкова в его роскошном особняке в поселке «Озерный» под Новосибирском стало известно 11 апреля. Основанием послужили подозрения о причастности экс-борца с коррупцией к получению взяток в период работы в органах.

— Вялкова обвиняют в крышевании нелегального алкогольного бизнеса. И систематическое получение взяток от коммерсантов-производителей контрафактного алкоголя. Речь идет о десятках миллионов рублей, — сообщил Infopro54 источник в силовых структурах.

В отношении бывшего полицейского 5-й следственный отдел СУ СК РФ по СФО возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в мае прошлого года Владимира Вялкова уволили с должности главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Новосибирской области в связи с утратой доверия. По официальной версии, указанной в уведомлении от 15 мая, такое решение было принято по результатам контроля за расходами.