«Им плевать на прокуратуру»: ярмарка с мигрантами воскресла после рейдов силовиков в Новосибирске

Буквально на днях силовики в Новосибирске устроили массовые рейды на незаконные ярмарки в Хилокском треугольнике. Это самое топовое место в черте города для нелегальной торговли. Мигранты здесь на каждом углу: продают фрукты-овощи, халяльное мясо, пекут лепешки, варят плов, жарят шашлык.

Общественники устраивали свои проверки этих мест, показывали нарушения закона и привлекали внимание правоохранителей и властей к творящемуся беспределу.

Казалось, что лед тронулся. На Хилокской высадился долгожданный десант из надзорных и силовых служб.

― Были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в отсутствии пожарных сигнализаций, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Допущено хранение продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, наличие запрещенной продукции, — отрапортовала прокуратура Новосибирской области.

Следом в этот мигрантский ад наведался Следственный комитет. И снова нашли нарушения.

― Правоохранители проверили законность пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В ходе рейда были выявлены объекты общепита, где нарушаются требования к безопасности оказываемых услуг, одно из которых после осмотра было опечатано. Кроме того, установлены пять лиц с нарушением миграционного режима, в отношении которых произведено выдворение, также четыре лица были привлечены к административной ответственности за непостановку на воинский учет, ― прокомментировали в региональном СК.

Между тем местные жители проблемного микрорайона отмечают, что в дни рейдов на улице было относительно тихо и спокойно. Большинство нарушителей устроили себе внеплановый выходной и даже не открывали свои торговые точки.

― Было ощущение, что их предупредили про облаву. Так удивительно, что мы ехали по жилмассиву в 10 часов утра, а на нем словно все вымерли. А потом появились силовики. Все, на первый взгляд, было прекрасно — и непонятно, зачем мы тут все жалуемся постоянно. Отличный же район! Но потом, увидев сообщение о том, что ярмарку хотят ликвидировать, мы обрадовались, ― рассказали Infopro54 жители Хилокской.

Прокуратура публично заявила, что потребовала от мэрии убрать незаконные торговые точки. Исполнение решения поставила на жесткий контроль.

И вот, спустя всего пару дней, общественники вернулись в «царство далерджонов» и проверили обстановку. Чтобы не быть голословными, сняли небольшое видео. На кадрах можно без труда заметить, что ситуация вообще не изменилась.

― Торговля продолжается на Хилокской, 5, 7, 7к5, 8/1. Им плевать на прокуратуру и Следственный комитет. Кишлак Новосибирска против Закона, ― прокомментировал эти кадры активист Русской народной дружины.

Остается только надеяться, что на видео совсем другие торговые точки, где не было выявлено нарушений, и там все в порядке с документами, разрешениями и прочими нюансами. А, может, до них просто не дошли проверяющие.

У этих событий может быть только две причины:

― Мигрантам закон РФ не писан, и они настолько смелые, что могут его игнорировать.

― За всем происходящим беспределом стоят серьезные покровители, которые закрывают глаза и открывают карманы для взяток.

Напомним, что практика игнорирования закона иллюстрируется в Новосибирске несколькими эпизодами.

Так, например, силовики рьяно боролись с нелегальными автоналивайками на Плющихинском жилмассиве. Прокуратура устроила рейд, а через несколько часов обнаглевшие предприниматели снова продавали бензин. В результате следующего рейда обиженный коммерсант рассвирепел и в попытке скрыться от полиции наехал автомобилем на ногу одного из сотрудников в погонах. В результате ― два уголовных дела. За применение насилия в отношении представителя власти и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Есть и конкретные уголовные дела по покровителям. История с крышеванием игорных заведений в Новосибирске и отправкой в СИЗО нескольких силовиков. А еще свежий громкий арест бывшего борца с коррупцией в главке МВД, который брал взятки за помощь нелегальному алкогольному бизнесу в регионе. Правда, по всем этим эпизодам блестяще отработали московские силовики и следователи.

Но в ситуации с Хилокской есть еще шанс справиться своими, местными силами.