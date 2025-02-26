МВД изменит правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД России подготовило изменения в административный регламент, который регулирует порядок проведения экзаменов на водительские права. Проект документа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и доступен на федеральном портале нормативных правовых актов.

В соответствии с новыми правилами, список оснований для отказа в сдаче экзаменов будет расширен. Эти ограничения будут распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в процессе выдворения из страны.

При подаче заявления такие граждане будут проходить проверку по специальному реестру контролируемых лиц. Если человек окажется в этом списке, ему будет отказано в возможности сдать теорию и вождение.

Кроме того, МВД предлагает дополнить перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, временным удостоверением для лиц без гражданства Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что срок владения легковым автомобилем в России увеличился вдвое. Автолюбители стали реже выставлять на продажу машины в возрасте до двух лет.