Срок владения легковым автомобилем в России увеличился вдвое

Дольше всего в одних руках в России задерживаются автомобили LADA. Как выяснили аналитики Автостата, в 2024 году средний срок владения машиной этого бренда составил 8,4 года. Для сравнения, европейские модели в среднем удерживаются в одних руках 6,8 года, а корейские — 6,5 года.

Как отметил эксперт Автостата, по сравнению с 2010 годом, автовладельцы стали гораздо реже менять машины. Для сравнения, 14 лет назад средний срок владения автомобилем LADA составлял 4,9 года, а затем машина уезжала к новому хозяину. Срок службы в одних руках европейских и корейских моделей составлял 3,9 и 3,4 года соответственно.

Согласно статистике Автостата, наиболее часто автовладельцы решаются на перепродажу автомобилей в возрасте старше 10 лет, и доля таких машин с каждым годом растёт. В 2022 году она составляла 24%, в 2023-м — 25%, а в прошлом году достигла 27%.

При этом доля автомобилей, которые впервые были проданы в возрасте от 1 до 2 лет, постепенно снижается. В 2022 году она составляла 13%, в 2023-м — 10%, а в прошлом году — всего лишь 9%.

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