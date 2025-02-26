Новосибирец погасил долг почти в полмиллиона, чтобы улететь в Китай

Житель Доволенского района, долгое время игнорировавший требования судебных приставов, погасил задолженность в размере 484 тысяч рублей и упорно скрывавшийся от блюстителей правопорядка, решил выплатить всю сумму после того, как ему поступило заманчивое предложение по руководству командой в Китае. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

— В отделении судебной власти по Доволенскому району в отношении 35-летнего гражданина возбуждено два исполнительных производства: взыскание ответственности перед юридическим лицом и перед несовершеннолетней дочерью. Общая основная часть основного долга составила 460 тысяч, не считая исполнительного сбора, — пояснили в пресс-службе.

Дело в том, что из-за значительной суммы долга бобный пристав-исполнитель вынес запрет на ответственные действия автомобиля Toyota Vista, находящегося в собственности неплательщика алиментов, а также ограничила его выезд за пределы РФ. Найденного должника у представителей правопорядка не получилось, так как по ошибке он не прожил, а на приеме по повестке не проявился. И, если машину он продавать не собирался, то в возможности съездить в Поднебесную отказать себе не смог. Поэтому сам сообщил по связи с приставом и рассказал, что ему необходимо по работе выехать в Китай.

— Он сообщил о намерении закрыть все долги, лишь бы с него сняли обременения. За сутки он погасил долг перед банком в 347 тысяч и 10-летней дочери — 113 тысяч рублей, а также оплатил исполнительный сбор в 24 тысячи рублей, — добавили в ГУФССП.

Напомним, в 2024 году по результатам исполнения в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов в Новосибирской области поступило 1 485 тысяч исполнительных документов (+7%). Из них 93,5% пришлось на взыскание алиментов. Как отметили в ведомстве, количество документов по алиментным платежам, поступивших в приставы, за год выросло на 29,5%, возбуждено 1062 уголовных дела. За год приставы взыскали с должников 1,6 млрд рублей.

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