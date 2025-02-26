В Новосибирске чистят территорию возле озера Верховое под будущую застройку

Брусника согласовала условия компенсации с половиной собственников участков в зоне КРТ. Сотрудники компании оказывают содействие в поиске нового жилья и организации переезда. Жители получили компенсационные выплаты и освобождают дома, перевозя вещи.

Одновременно с этим компания приступила к очистке береговой линии озера Верхового от мусора и сухостоя. За многие годы несанкционированных свалок берега превратились в мусорные отвалы высотой до двух метров. В ходе очистки планируется вырубка больных и аварийных деревьев, а также дикой поросли.

После завершения уборки застройщик приступит к созданию променада вокруг озера и благоустройству прибрежной территории. Основные работы начнутся весной, а уже осенью жители смогут прогуливаться по обновленной набережной, наслаждаясь природой Верхового.

Ранее редакция сообщала, что за «Локомотив Ареной» началось благоустройство озера Верховое.