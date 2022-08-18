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МВД России пресекло бизнес на мошенничестве с материнским капиталом в Новосибирске

  • 18/08/2022, 15:41
материнский капитал
Сумма ущерба составила около 6,5 миллиона рублей.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при получении выплат по материнскому капиталу. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что руководитель и менеджер кредитного потребительского кооператива подыскивали женщин, которые имели право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала. Под различными предлогами они убеждали владелиц сертификатов заключить с подконтрольной организацией фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков.

— Затем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации предоставлялся пакет подложных документов, среди которых — заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет этой компании для погашения несуществующей кредиторской задолженности. Затем участники обналичивали средства материнского капитала, отдавая матерям только часть полученных денег. Комиссия за услуги варьировалась от 40 до 120 тысяч рублей, — сообщила пресс-служба МВД России.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисе организации изъята документация, компьютерная техника, флеш-накопители, печати, банковские карты, мобильные телефоны, а также денежные средства.

— Следователями СУ УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.2 УК РФ.

В настоящее время выявлено девять эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Сумма ущерба составила около 6,5 миллиона рублей.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказала Волк.

 

Ранее редакция сообщала, что суд приговорил новосибирского бизнесмена к трем годам колонии. 

Фото с сайта МВД Медиа

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Рубрики : Общество Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество материнский капитал


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