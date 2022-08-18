В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

Количество преступлений, совершенных на территории Новосибирской области иностранными гражданами в первом полугодии 2022 года, увеличилось. Такие данные представители прокуратуры представили в ходе пресс-конференции в ТАСС. В ведомстве это связывают с ростом количества иностранных граждан, прибывших в регион, тем не менее не конкретизируя, о гражданах каких государств преимущественно идет речь.

— Количество въехавших иностранных граждан увеличилось в 2 раза — до 163 тысяч человек, — сообщает исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и розыскной деятельностью Александр Феофанов. — С целью принятия мер к снижению уровня преступности мы проводили совещание, приглашали на него представителей правоохранительных органов и нацдиаспор. На совещании выработали определенные меры, которые, надеюсь, помогут нам сдержать этот вид преступности.

Напомним, что одно из недавних громких дел в Новосибирске связано с убийством девушки ее знакомым иностранным гражданином, что дало повод для проверок и в отношении отдела полиции, куда ранее родственники убитой неоднократно обращались с жалобами на действия гражданина.

— В настоящее время Следственный комитет рассматривает уголовное дело о халатности в действиях полицейских, не принявших мер по предотвращению преступления, — сообщают в прокуратуре. — Будет дана процессуальная оценка всем должностным лицам, приняты меры. Возможно, кто-то будет привлечен к уголовной ответственности.

Всего, по информации прокуратуры Новосибирской области, в первом полугодии 2022 года зарегистрированы свыше 36 тысяч фактов нарушений закона. Внесены 12,3 тысячи представлений. В суды направлены 2,3 тысячи исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждены 100 уголовных дел. Количество преступлений в первом полугодии — более 23 тысяч (-1% к прошлому году). Более половины преступлений — имущественного характера (кражи, мошенничества, в том числе с использованием информационных технологий).

Ранее редакция приводила топ государств, откуда преимущественно прибывают в Новосибирск трудовые мигранты.