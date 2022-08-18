Рекламодателям

В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

  • 18/08/2022, 15:20
Автор:
уровень преступности
Прибывшие из-за рубежа граждане нарушают закон чаще, чем в прошлом году.

Количество преступлений, совершенных на территории Новосибирской области иностранными гражданами в первом полугодии 2022 года, увеличилось. Такие данные представители прокуратуры представили в ходе пресс-конференции в ТАСС. В ведомстве это связывают с ростом количества иностранных граждан, прибывших в регион, тем не менее не конкретизируя, о гражданах каких государств преимущественно идет речь.

Количество въехавших иностранных граждан увеличилось в 2 раза до 163 тысяч человек, сообщает исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и розыскной деятельностью Александр Феофанов. С целью принятия мер к снижению уровня преступности мы проводили совещание, приглашали на него представителей правоохранительных органов и нацдиаспор. На совещании выработали определенные меры, которые, надеюсь, помогут нам сдержать этот вид преступности.

Напомним, что одно из недавних громких дел в Новосибирске связано с убийством девушки ее знакомым иностранным гражданином, что дало повод для проверок и в отношении отдела полиции, куда ранее родственники убитой неоднократно обращались с жалобами на действия гражданина.

В настоящее время Следственный комитет рассматривает уголовное дело о халатности в действиях полицейских, не принявших мер по предотвращению преступления, сообщают в прокуратуре. Будет дана процессуальная оценка всем должностным лицам, приняты меры. Возможно, кто-то будет привлечен к уголовной ответственности.

Всего, по информации прокуратуры Новосибирской области, в первом полугодии 2022 года зарегистрированы свыше 36 тысяч фактов нарушений закона. Внесены 12,3 тысячи представлений. В суды направлены 2,3 тысячи исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждены 100 уголовных дел. Количество преступлений в первом полугодии более 23 тысяч (-1% к прошлому году). Более половины преступлений имущественного характера (кражи, мошенничества, в том числе с использованием информационных технологий).

 

Ранее редакция приводила топ государств, откуда преимущественно прибывают в Новосибирск трудовые мигранты.

Фото редакции

631

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Уровень преступности Мигранты


Комментировать

пока нет комментариев
переработка мусора

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

Компании, занимающиеся переработкой мусора, называют как плюсы его создания, так и риски, которые их сдерживают для принятия решений.
Читать статью >>
структура правительства в Хакассии

Утверждена новая структура правительства в Хакасии

Руководитель республики анонсировал их в конце июля.
Читать статью >>
особо охраняемые природные территории

Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

Первая особо охраняемая природная территория в регионе уже потребовала корректировки областного законодательства.
Читать статью >>
новые технологии

Новосибирцы разработали установку для экспериментов с материалами

С ее помощью инноваторы подбирают новые технологии, позволяющие получить нужные заказчику свойства сырья для производства деталей и комплектующих.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

18/08/2022, 16:30

МВД России пресекло бизнес на мошенничестве с материнским капиталом в Новосибирске

18/08/2022, 15:41

В Иркутске средний чек по ипотечному кредиту снизился на 7%

18/08/2022, 13:51

Предприниматель осужден за контрабанду более 6 тонн нефрита

18/08/2022, 13:47
Популярное

В России сеть кофеен Starbucks переименовали в Stars Coffee

18/08/2022, 14:42

Эксперты назвали востребованные у молодежи профессии «на удаленке»

18/08/2022, 13:56

18 августа мощность магнитной бури составит 7 баллов из 9 возможных

18/08/2022, 10:24

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Таунхаусы Klubnika с участком в Новосибирской области продают за 14 266 рублей в месяц

18/08/2022, 14:35

«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН

18/08/2022, 11:09

Банк Уралсиб в Новосибирске заключил договоры с ведущими вузами города

18/08/2022, 10:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска