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Розыск Хельги Пироговой идёт на межгосударственном уровне

  • 18/08/2022, 16:10
Автор:
депутат в розыске
Упоминание вооруженных сил РФ в контексте её скандального поста изучает лингвистическая экспертиза

Депутата горсовета от либеральной коалиции «Новосибирск 20200» разыскивают по территории Грузии, уровень розыска — межгосударственный. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов.

По словам представителя ведомства, параллельно с розыском депутата идёт лингвистическая экспертиза её поста в соцсети, ставшего причиной для возбуждения вначале административного, а затем и уголовного дела.

Вопрос по переквалификации дела пока не стоит, сообщает Феофанов. Проводятся следственные действия экспертиза, по результатам которой будет дана окончательная квалификация действия Пироговой.

новости Новосибирска

К депутату горсовета Новосибирска пришли с обыском

Напомним, что в отношении Хельги Пироговой в конце июля было возбуждено административное производство после того, как депутат в соцсети нелицеприятно высказалась в адрес российских военных, погибших в ходе спецоперации на Донбассе и Украине. Вскоре по приказу главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено и уголовное дело, а затем объявлен розыск Хельги Пироговой, к тому времени покинувшей пределы России. На днях стало известно об обысках, проходящих в доме Пироговой и её родственников.

Напомним, что все четверо депутатов горсовета Новосибирска, представляющих коалицию «Новосибирск2020» в настоящее время находятся в поле зрения правоохранительных органов. В частности, решения полиции и прокуратуры относительно своего высказывания в соцсети в адрес президента РФ ожидает депутат Светлана Каверзина. Третий коалиционер — Антон Картавин вместе с единомышленниками собирает средства на исполнение решения суда о выплате нескольких миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов, работавшим на несогласованных акциях протеста, в которых Картавин участвовал. Наконец, четвёртый коалиционер Сергей Бойко, опасаясь преследования правоохранителей, покинул пределы России осенью прошлого года, и в настоящее время с семьёй проживает в Мексике.

 

Ранее редакция сообщала о решении суда о прекращении административного преследования Хельги Пироговой.

Фото из телеграм-канала коалиции «Новосибирск-2020»

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация Депутат в розыске Горсовет


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