«Мы гордимся строительной отраслью, а наши дети видят, что лучше ― в другом месте»

— Хотел бы затронуть тему, которую мы периодически поднимаем на разных площадках. Это кадровый голод. Мы в Новосибирской области столкнулись с такой ситуацией, когда есть возможность выполнить работы по проектированию, строительству в большем объеме, чем выполнили в прошлом году. Но у нас большие проектные организации не заходят на проектирование объектов, а малые зачастую не справляются с поставленной задачей. Качество проектной документации такое, что бывают даже отрицательные заключения по документации.

По подрядным организациям: у нас есть крупные подрядчики, которые преодолевают трудности, справляются с поставленными задачами. Но, к сожалению, рынок настолько большой, что все, что у нас проектируется и планируется к стройке, не всегда оказывается под силу подрядчику. Не всегда подрядчик справляется с той задачей, что на него возлагается. Основная проблема — это в том числе отсутствие инженеров, которые профессионально могут выполнять работу, и отсутствие работников. На региональных объектах в прошлом году мы привлекли иностранную рабочую силу. Опыт неплохой. Давайте смотреть, как его можно реализовать на других стройках.

Плюс хочу обратить внимание, что вузы выпускают будущих специалистов, но только 38% выпускников попадают в дальнейшем на работу в строительные коллективы, проектные институты. Все остальные уходят в другие отрасли. Это очень плохой показатель. Я предлагаю совместно с вузами проработать возможность практики специалистов в строительных организациях с первого курса. Это даст возможность студентам более качественно учиться и сразу понимать, в чем будет заключаться их будущая работа. Это позволит нам увеличить количество выпускников, которые будут участвовать в судьбе строительной отрасли Новосибирска.

Кадровый голод ощущают муниципалитет и регион. Это самая основная проблема, которую мы получаем при подготовке тех же самых документов. Сейчас на площадке Сибстрина организована кафедра Минстроя. Предлагаю специалистам отрасли делиться опытом работ, тем, какие у них есть трудности, а какие есть положительные моменты. Нам необходимо популяризировать специальность «Строитель». Мы гордимся достижениями отрасли, а наши дети видят, что это трудно, что проще заработать в другом месте.

Материал подготовлен на основании выступления вице-губернатора на совещании по итогам работы строительной отрасли Новосибирска