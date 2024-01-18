«Мы недорабатываем..»: Володин поручил проанализировать состояние объектов ЖКХ в регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента провести анализ состояния объектов ЖКХ в регионах страны после многочисленных аварий, говорится на сайте Госдумы. До этого в ходе пленарного заседания он выступил за предложение дать протокольное поручение комитету ГД по строительству и ЖКХ запросить сведения у правительства о состоянии объектов теплоснабжения, которые переданы в концессию физическим и юрлицам.

В обращении к коллегам Володин подчеркнул, что в первую очередь спрашивать нужно с себя, «мы недорабатываем».

По словам председателя комитета по ЖКХ Сергея Пахомова, у комитета в наличии вся информация по каждому инциденту, и он готов направить ее во фракции.

Между тем, вопрос об авариях поднимался на совместном заседании комитетов по строительству и ЖКХ и по контролю при участии зампредседателя правительства Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Ранее редакция сообщала, что из-за прорыва теплотрассы без отопления остались тысячи жителей многоквартирных домов в Новосибирске.