Производитель «Бионорда» раскритиковал качество содержания зимних улиц в Новосибирске

Смесь соли и песка дает приемлемый результат против льда и снежного покрова при небольших заморозках, комментируют эксперты ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ, Пермь). Растаявший снег и лёд могут быстро убрать коммунальщики.

— Однако у такого материала есть и обратная сторона. Он не разрушает ледяную корку, которая прилипает к асфальту. Песок превращается в кашу, которая пачкает одежду и обувь, заносится в вестибюли метро и вагоны. После потепления, при снегопаде необходимо снова применять смесь, — комментируют в компании. — После завершения сезона песок необходимо убирать с улиц.

Представители УЗПМ, который производит реагент «Бионорд», заявили, что в городе мало используют противогололедных материалов. Для сравнения, в Москве с 2011 года для борьбы с зимним гололёдом закупают только реагенты. Только московский метрополитен закупил на зиму 2023/2024 года более 400 тонн противогололёдного материала. В итоге, зимой Москва получает чистый асфальт, а весной — отсутствие луж, лишней грязи и пыли, а также зелёные газоны.

Напомним, на пресс-конференции в декабре 2023 года Анатолий Локоть, занимавший в то время пост мэра Новосибирска, сообщал, что в зимнем сезоне 2023-2024 года увеличено количество улиц, которые обрабатываются «Бионордом». Его планировали применять во всех районах города. В ноябре «Уральский завода противогололедных материалов» сообщал, что на сезон 2023–2024 годов Новосибирск закупил около 5 тысяч тонн «Бионорда» на сумму около 150 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурора Новосибирска попросили проверить безопасность «Бионорда».