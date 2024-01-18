СГК заявила об окончании ремонта теплотрассы на левом берегу Новосибирска

Ремонт теплосети на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска закончен.
— Начали заполнять трубопровод. Ожидаем, что заполнение, прогрев и наладка гидравлического режима займут порядка трех часов, — сообщили Infopro54 в СГК.
Напомним, очередная коммунальная авария произошла в левобережье Новосибирска днем 17 января. Без отопления остались 200 домов в Ленинском районе города. Причиной ЧП стал дефект на трубопроводе диаметром 700 миллиметров на улице Петропавловской.
Для устранения аварии на прорыве власти и СГК привлекли около 40 бригад, в том числе из Искитима и Бердска.
Ранее редакция сообщала о коммунальной аварии в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, которая в морозы оставила жителей левобережья без тепла на несколько дней.
Фото: скриншот видео в группе «Главные новости Новосибирск» ВКонтакте.
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